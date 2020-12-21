ريال مدريد يتخطي إيبار بصعوبة ويتصدر الدوري الإسباني

واصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته في الليجا، بالفوز بنتيجة (3-1) على إيبار، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 14، في معقل الأخير "الملعب البلدي إيبوروا".

وسجل لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 6، ولوكا مودريتش في الدقيقة 13 ولوكاس فاسكيز في الدقيقة (90+2)، بينما سجل هدف إيبار الوحيد كيكي في الدقيقة 28.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 29 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.