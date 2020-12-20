ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

سعر صرف الليرة التركية اليوم الاثنين 21/12/2020

  • فلسطين اليوم - تركيا
  • 22:51 - 20 ديسمبر 2020
سعر الليرة التركية مقابل الدولار سعر الليرة التركية مقابل الدولار
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

سجل سعر صرف الليرة التركية اليوم الاثنين 21/12/2020 استقراراً أمام الدولار واليورو والذهب.

 

وجاء سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات كما يلي:

 

- الدولار الأمريكي = 7,6292 ليرة للمبيع،

الشراء 7,6281 ليرة.

 

- اليورو = 9,3591 للمبيع،

الشراء 9,3461 ليرة.

 

- الليرة التركي مقابل الليرة السورية = كل ليرة تركي = 373 ليرة سوري للمبيع

ليرة تركي= 366 ليرة سوري للشراء.

 

أسعار الذهب في تركيا

سعر غرام الذهب عيار 24 هو 457,84

 

سعر غرام الذهب عيار 22 هو 422,21

 

سعر غرام الذهب عيار 21 هو 403.53

 

سعر غرام الذهب عيار 18 هو 346,92

 

سعر غرام الذهب عيار 14 هو 269,58

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات