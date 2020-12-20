سجل سعر صرف الليرة التركية اليوم الاثنين 21/12/2020 استقراراً أمام الدولار واليورو والذهب.
وجاء سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات كما يلي:
- الدولار الأمريكي = 7,6292 ليرة للمبيع،
الشراء 7,6281 ليرة.
- اليورو = 9,3591 للمبيع،
الشراء 9,3461 ليرة.
- الليرة التركي مقابل الليرة السورية = كل ليرة تركي = 373 ليرة سوري للمبيع
ليرة تركي= 366 ليرة سوري للشراء.
أسعار الذهب في تركيا
سعر غرام الذهب عيار 24 هو 457,84
سعر غرام الذهب عيار 22 هو 422,21
سعر غرام الذهب عيار 21 هو 403.53
سعر غرام الذهب عيار 18 هو 346,92
سعر غرام الذهب عيار 14 هو 269,58