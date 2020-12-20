منعا لتكرار سيناريو ووهان.. تعليق بالجملة للطيران مع بريطانيا

بدأت مجموعة من الدول باتخاذ إجراءات فورية، مساء اليوم الاحد، لتجنب تكرار "سيناريو ووهان" الصينية، عندما تأخرت الدول في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تفشي الوباء.

جاء ذلك بعد أن أعلنت المملكة المتحدة خروج السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد عن السيطرة"، وانتشارها بشكل أسرع بين المواطنين.

بدورها قررت أيرلندا تعليق رحلاتها الجوية مع بريطانيا، نظرا للتفشي السريع للوباء هناك.

وأعلنت الحكومة الألمانية أنها ستحظر الرحلات الجوية من بريطانيا، إذ قالت وزارة النقل إن جميع الرحلات القادمة من المملكة المتحدة باستثناء رحلات الشحن، "لم يعد مسموحا لها بدخول ألمانيا بدءا من منتصف ليل الأحد".

من جهتها حظرت هولندا الرحلات الجوية من المملكة المتحدة لبقية العام على الأقل، بينما أصدرت بلجيكا حظرا على الطيران بدءا من منتصف الليل، وأوقفت أيضا رحلات القطارات إلى بريطانيا.

وطبقت إيطاليا أيضا حظرا للرحلات من وإلى بريطانيا، بينما طالبت إسبانيا دول الاتحاد الأوروبي، بالتوصل إلى "رد منسق" بشأن الرحلات مع المملكة المتحدة.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية، حظر رحلات الطيران القادمة من هناك، وإدراج الدولة الأوروبية ضمن الدول ذات الخطورة العالية.

وأوضحت الهيئة، أن قرار حظر الطيران القادم من المملكة المتحدة، تم اتخاذه "بناء على تعليمات السلطات الصحية".

يشار إلى انه كانت فرنسا آخر الدول التي أعلنت حظر دخول جميع الوافدين من المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة، بدءا من منتصف هذه الليلة.