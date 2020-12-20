واشنطن: سنواصل العمل بالعقوبات المفروضة على دمشق بموجب قانون "قيصر"

قالت السفارة الأميركية في دمشق اليوم الاحد، أن "واشنطن ستواصل العمل بعقوباتها التي فرضتها على سوريا بموجب ما يسمى قانون قيصر".

وأوضحت السفارة أن العقوبات ستستمر لإجبار دمشق على اتخاذ خطوات لا يمكن التراجع عنها نحو الحل السياسي.

ونوهت على أن الخطوات المطلوبة يجب أن تتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وكان المبعوث الأميركي الخاص لسوريا "جول راي بيرن"، قال في وقت سابق، إنّه "لا مساعدة واشنطن: استمرار فرض العقوبات على دمشق بموجب قانون "قيصر"

في إعادة الإعمار دون تنازلات سياسية من جانب دمشق".

جدير ذكره أن "قانون قيصر" يستهدف ، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا، كما يستهدف عدداً من الصناعات السورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.

وفي أواخر العام 2019، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قانوناً أصبح يطلق عليه "قانون قيصر"، دخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران/ يونيو الماضي، ويشمل عقوبات تؤثر على جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريبا.