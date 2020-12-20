يونايتد يسحق ليدز بسداسية في الدوري الانجليزي

أمطر مانشستر يونايتد شباك ضيفه ليدز يونايتد بستة أهداف مقابل هدفين، الأحد، ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

بدأ اليونايتد المباراة بقوة محرزا هدفين متتاليين في الدقيقتين الثانية والثالثة، عبر لاعب الوسط سكوت مكتوميناي.

وأضاف أصحاب الأرض هدفا ثالثا حمل توقيع برونو فيرنانديز عند الدقيقة 20، أتبعه زميله فيكتور لينديلوف بهدف رابع في الدقيقة 37.

ونجح ليدز في تقليص الفارق بهدف سجله المدافع ليام كوبر قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وتابع اليونايتد هجومه الكاسح في الشوط الثاني، معززا تقدمه بهدف خامس حمل توقيع المهاجم دانيل جيمس في الدقيقة 66، قبل أن يختتم برونو فيرنانديز أهداف فريقه بأخر سادس عند الدقيقة 70 من علامة الجزاء.

ومع حلول الدقيقة 73 سجل ستيوارت دالاس هدف ليدز الثاني، من تسديدة بعيدة سكنت الجهة اليسرى من مرمى الحارس ديفيد ديخيا.

وبات في رصيد مانشستر يونايتد 26 نقطة وضعته في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد 17 نقطة في المركز الرابع عشر.