"ميلان" يتجاوز "ساسولو" ويعود إلى الانتصارات

حافظ فريق "ميلان" على صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه "ساسولو" 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة، والتي شهدت فوز "إنتر ميلان" على "سبيزيا" 2 - 1 و"بينفينتو" على "جنوى" 2 - صفر وتعادل "كالياري" مع "أودينيزي" 1 - 1 و"تورينو" مع "بولونيا" 1 - 1.

وتقدم ميلان بهدف سجله "رافائيل لياو" في الدقيقة الأولى من اللقاء، وأضاف "أليكسيس ساليمايكيرس" الهدف الثاني في الدقيقة 26، قبل أن يسجل" دومينيكو بيراردي" هدف "ساسولو "الوحيد في الدقيقة 89، ورفع "ميلان" رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد "ساسولو" عند 23 نقطة في المركز السادس.