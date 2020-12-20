الرابطة الاسلامية تتوصل لجملة تسهيلات مع إدارة جامعة الأزهر

أعلنت الرابطة الإسلامية في جامعة الأزهر عن جملة من التسهيلات بعد التواصل مع إدارة الجامعة.

وذكرت الرابطة في بيان لها، أن التسهيلات تتمثل لفتح "الموودل" أمام الطلبة الذين تمكنوا من تسديد الحد الأدنى من الرسوم الدراسية بعد انقضاء فترة الامتحانات النصفية، مع التأكيد على تعويض الإمتحانات النصفية لهم.

وقالت أنه تم فتح "الموودل" أمام الطلبة المتعففين وفقاً لنقاط البحث الإجتماعي (من 150 نقطة فما فوق).

وأضافت إنه التسجيل فتح بشكل إستثنائي للطلبة غير المسددين بواقع رسوم 3 ساعات كحد أدنى، حتى الأربعاء القادم الموافق 23 ديسبمر، إلى جانب استكمال تسديد الطلبة المسددين جزئياً للرسوم بواقع 3 ساعات.