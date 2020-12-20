الخارجية: 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين مساء اليوم الاحد، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 8671، واستقرار حالات الوفاة عند 332.

وأوضحت أن سفارتنا لدى أوكرانيا، سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السفارة ووضعهما الصحي مستقر، وهما في الحجر المنزلي، وبناء على تعليمات الوزير رياض المالكي تم إغلاق السفارة لمدة يوميين بهدف التعقيم، وسيخضع طاقم السفارة للفحص الطبي.

وأشارت الوزارة إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية سجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من اوهايو، وميتشيغن، ونيوجيرسي، وكاليفورنيا، والينوي، ليرتفع عدد الاصابات الى 5738 اصابة.

ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في الولايات المتحدة، لليوم التاسع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة.