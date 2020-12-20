"العال الإسرائيلية" تسَّير أولى رحلاتها للمغرب في 22 من الشهر الجاري

أعلنت شركة طيران "العال" التابعة للاحتلال الاسرائيلي اليوم الأحد إنها ستسير أول رحلة من "إسرائيل" إلى العاصمة المغربية الرباط يوم 22 ديسمبر الجاري، وأن الطائرة ستحمل وفدا أمريكيا "إسرائيليا" مشتركا.

وأشارت مصادر صحفية أنه "من المتوقع أن تستغرق الرحلة المباشرة، والتي ستحمل رقم (إل.واي555)، 6 ساعات"، مضيفةً بأنه: "تأتي الرحلة عقب اتفاق تم بوساطة أمريكية، وافق فيه البلدان على تطبيع العلاقات في وقت سابق من الشهر الجاري".

وكانت أعلنت الإدارة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري، أن "التطبيع بين "إسرائيل" والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه برعاية الولايات المتحدة".

يذكر أنه أصبحت المغرب رابع دولة عربية تفتح علاقات دبلوماسية جديدة مع "إسرائيل" منذ أغسطس الماضي بعد الإمارات والبحرين والسودان.