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مهجة القدس: انتكاسة صحية على حالة الأسير المحرر ماهر الأخرس

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 19:29 - 20 ديسمبر 2020
ماهر الأخرس ماهر الأخرس
تقارير
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أفادت عائلة الأسير المحرر ماهر الأخرس لمؤسسة مهجة القدس اليوم الأحد، أن تدهوراً مفاجئاً طرأ على الحالة الصحية للمحرر ماهر الأخرس، مما استدعى إدخاله للمستشفى بشكل عاجل.

وأضافت العائلة أن الأطباء في مستشفى جامعة النجاح الوطنية أشاروا للعائلة بأن التشخيص الطبي الأولي للحالة الصحية للمحرر ماهر الأخرس تشير إلى إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وأوضحت العائلة لمؤسسة مهجة القدس أن الأطباء أشاروا بأنه تم استبعاد إصابة المحرر ماهر الأخرس بفيروس كورونا بحسب الفحص الطبي الذي خضع له، علماً أنه مازال في المشفى.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر ماهر الأخرس من بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه ستة أبناء، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 27/07/2020م، وكان قد أعلن عن إضرابه عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، واستمر اضرابه لمدة 104يوم على التوالي، وعلق اضرابه بعد اتفاق على الإفراج عنه بتاريخ 26/11/2020م، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني حيث أمضى في الأسر خمسة أعوام، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

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