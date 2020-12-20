الأسير وسيم اسعيد يواصل إضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري

قفز فريق مركز شباب الأمعري الى وصافة لائحة دوري المحترفين، مؤقتا، بعد ان قلب تأخره بهدف أمام أصحاب الأرض – طوباس، الى فوز مستحق بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الجامعة الأمريكية في مدينة جنين، ضمن الجولة العاشرة.

تأخر الأمعري بالنتيجة حتى قبل النهاية بثلث ساعة عندما عاد بقوة وخطف الأهداف الثلاثة.

هذا الفوز رفع رصيد الأمعري الى ١٩ نقطة في المركز الثاني، أما طوباس فلم يتغير عليه شيء وبقي في الترتيب العاشر متجمدا رصيده عن النقطة ٩.

شوط المباراة الأول جاء لمصلحة طوباس الذي فرض ايقاعه وهاجم من اجل خطف هدف وهو ما تحقق في الدقيقة ٤٠ عن طريق عبد الله ابو محسن.

في الشوط الثاني واصل طوباس أفضليته وأهدر فرصا لتأمين النتيجة.

الأمعري افتقد الى النهاية السعيدة وخاصة عن طريق محمد مراعبة الذي لازمه سوء الطالع.

مع الدقيقة ٧٠ احتسب الحكم ضربة جزاء لمصلحة الأمعري ترجمها باسل الاشقر الى داخل الشباك. بعد الهدف مالت المجريات للأمعري الذي أمسك زمام الأمور، ولم تمض على الهدف سوى خمس دقائق حتى أضاف الهدف الثاني عن طريق عبد الحبيب.

عاد أبو حبيب عند الدقيقة ٨٤ ووسع الفارق بهدف ثالث.

وعلى ستاد فيصل الحسيني في ضاحية الرام شمال القدس، حقق هلال القدس فوزا غاليا وثمينا على شباب الظاهرية "الغزلان" بواقع هدفين لواحد، رافعا رصيده الى ١٣ نقطة في المركز السادس، فيما واصل الغزلان نزف النقاط ليتراجع الى الترتيب الثامن مؤقتا برصيد ١١ نقطة.

استهل الغزلان التسجيل في الدقيقة ٢٤ بواسطة علي نعمة، وعليه انتهى الشوط الاول.

في مجريات الشوط الثاني تراجع الغزلان مع تحسن واضح في أداء الهلال لكن دون ان يصل الشباك .

واستطاع البديل نور الدين خليل ان يحدث انقلابا في النتيجة عندما خطف هدف التعادل في الدقيقة ٧٩، بعد ان سدد الكرة من بين اقدام مدافعي الغزلان فاسكنها الشباك.

وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق عاد اللاعب نفسه وخطف هدف الفوز.

ومني ترجي وادي النيص خسارة أخرى هذه المرة أمام مؤسسة البيرة بنتيجة هدفين لثلاثة، في لقاء احتضنه استاد هواري بومدين في دورا جنوب الخليل.

فوز البيرة قاده الى الترتيب الخامس مؤقتا برصيد ١٤ نقطة. اما الترجي فبقي في قاع اللائحة وفي جعبته ٤ نقاط.

وتستكمل غدا مباريات الجولة العاشرة بإقامة ثلاثة لقاءات على الساعة الثالثة مساء، على النحو التالي:

بلاطة/ ثقافي طولكرم على ملعب الجامعة الأمريكية.

جبل المكبر/ أأهلي الخليل على ستاد فيصل الحسيني .

السموع/ شباب الخليل على ستاد هواري بومدين .