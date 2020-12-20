رئيس برشلونة : لن ألوم أحد

دافع كارليس توسكيتس، رئيس اللجنة المسؤولة عن إدارة برشلونة، عن الهولندي رونالد كومان مدرب البارسا بعد التعادل مع فالنسيا 2-2، أمس السبت، في الجولة 14 من الليجا.

وقال توسكيتس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "تراجع نتائج برشلونة؟ لن ألوم أحدا. كومان يعمل بشكل جيد، ويحظى بدعمي".

وأضاف رئيس برشلونة: "لقد كنت أتناول الطعام مع كومان عدة مرات، ويبدو لي أنه متفائل بالفريق".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

وكان كومان تولى المهمة الفنية لبرشلونة في الصيف الماضي، خلفًا للمدرب المُقال كيكي سيتين، إثر خروج البارسا من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.