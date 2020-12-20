ليستر يقهر توتنهام في ملعبه بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليستر سيتي فوزاً ثميناً على حساب نظيره توتنهام هوتسبير، بنتيجة 2-0 في الجولة الرابعة عشر من البريميرليج، على أرضية ملعب " توتنهام هوتسبر ".

ورفع ليستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز الى 25 نقطة ويتراجع للمركز الرابع، في حين رفع ليستر سيتي رصيده الى 27 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر ليفربول

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ليستر سيتي عقب نهاية الشوط الأول بعد إستعانته بتقنية الفيديو، إنبرى لها جيمي فاردي مسجلاً هدف التقدم.

وفي الدقيقة "60" سجل مدافع توتنهام توبي الديرفيريلد بالخطأ في مرماه، بعد كرة طولية حولها فاردي برأسية ارتطمت في توبي ودخلت شباك هوجو لوريس.