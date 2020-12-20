الصحة العالمية تؤكد تفشي سلالة كورونا الجديدة في 4 دول

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخراً في ثلاث دول أخرى.

بدوره حذّر وزير الصحة البريطاني "مات هانكوك"، من أن تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخراً في البلاد خرج عن السيطرة، ويجب مواجهته من خلال اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد.

ومن جهتها قالت "ماريا فان كيرخوف"، وهي خبيرة أميركية متخصصة في الأمراض الطارئة المعدية ضمن برنامج الطوارئ الصحية والمدينة التقنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن تلك الدول هي: "الدنمارك" و"هولندا" وكذلك "أستراليا" حيث سجلّت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة.

يذكر انه تدخل العاصمة لندن وأجزاء من بريطانيا، اليوم الأحد، المستوى الرابع من الإجراءات المشددة لمواجهة الانتشار السريع للسلالة الجديدة من وباء كورونا، وسيمنع سكان العاصمة من مغادرة منازلهم إلا في حالة الضرورة، كما ستقفل المحال التجارية والمقاهي والنوادي الرياضية.