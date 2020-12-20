كير تعلن عن انطلاق مشروع "نساء وشباب متمكنون"

أعلنت منظمة كير العالمية عن إطلاق مشروع جديد ممول من التعاون التنموي النمساوي "نساء وشباب متمكنون، مجتمعات قادرة على الصمود – أملي". وسيزيد المشروع ،الذي سيستمر ثلاث سنوات، من ربحية واستدامة الأعمال في التعاونيات، حيث سيتم تحقيق ذلك من خلال دعم القدرات للنساء والتطوير التنظيمي للتعاونيات النسائية ، كما سيدعم المشروع النساء والشباب ومن ضمنهم ذوي الإعاقة لزيادة إمكانيات التوظيف، والمساعدة على انشاء مشاريعهم/ن الخاصة. وتهدف أنشطة المشروع أيضًا إلى تعزيز بيئة أكثر أمانًا وحماية للنساء الناشطات اقتصاديًا، والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي أو النساء المعرضات للخطر.

سيؤسس المشروع مركز تدريب تقني، حيث سيقدم هذا المركز تدريبًا تقنيًا وماليًا وتدريبات حول إمكانيات التوظيف وحزم بدء / تطوير أعمال مع التركيز على النساء والشباب. علاوة على ذلك، سيقوم المشروع بعمل مناصرة استراتيجية قائمة على الأدلة لتحدي المعيقات التي تعترض ريادي الأعمال من النساء والشباب، وذلك لتعزيز بيئة أكثر شمولاً وتمكينًا وأيضا المناصرة من أجل إنهاء الحصار المفروض على غزة.

من خلال هذا المشروع، سيتم تمكين النساء والفتيات والفتية المستهدفين في غزة اقتصاديًا واجتماعيًا من أجل تمكينهم لدخول سوق العمل كعمال مهرة، أو تمكينهم لتأسيس أو تنمية أعمالهم التجارية المستدامة بنجاح ضمن القطاعات التقليدية وغير التقليدية في القطاع الاقتصادي الرسمي. فقرة ناقصة ?

من المقدر أن يستفيد من المشروع نحو 1760 شخصًا، من ضمنهم رواد الأعمال من النساء والشباب والموظفبن في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذلك أفراد المجتمع. من المتوقع أيضا أن يصل المشروع إلى نحو 200000 شخص إضافيا، وذلك من خلال تنظيم حملات الإعلام والمناصرة.

وصرحت سلوى الطيبي، ممثلة برنامج غزة: "يداً بيد، سنعمل على تقوية وتعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي لبناء حياة أفضل وأقوى للنساء والشباب في غزة".

و سيتم تنفيذ المشروع مع ومن خلال شركاء منظمة كير فلسطين الضفة الغربية / غزة وهم: المنظمة الفلسطينية للتنمية (POFD)، مركز المشاريع الصغيرة (SEC) ، ومركز شؤون المرأة (WAC) ، وقد تم تطوير المشروع بالشراكة مع منظمة كير بالنمسا وبتمويل من التعاون التنموي النمساوي .

يدعم التعاون التنموي النمساوي البلدان في إفريقيا وآسيا وجنوب شرق وشرق أوروبا والشرق الاوسط في تنميتها المستدامة. الوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية هي التي تخطط للاستراتيجيات. تقوم وكالة التنمية النمساوية (ADA)، وهي الوحدة التنفيذية للتعاون التنموي النمساوي، بتنفيذ البرامج والمشاريع مع المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الشركات.