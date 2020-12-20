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الأمين عيسى: الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال سارع وتيرة تهويد المدينة

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 18:16 - 20 ديسمبر 2020
الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات
تقارير
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أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، اليوم الاحد، أن بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي تسارعت وتيرة التهويد في المدينة المحتلة، كان آخرها أعمال التجريف والتخريب في مقبرة "الشهداء".

وقال عيسى، في حديث مع إذاعة القدس المحلية: إن "الاحتلال يسعى لثلاثة أهداف من خلال الأعمال التي يقوم بها في القدس وهي طمس المعالم الإسلامية والمسيحية،  واستحداث مشاريع لتهويد المدينة، ومن ثم إقامة القدس الكبرى".

وأضاف أن سلطات الاحتلال تركز الآن على هدم المقابر الإسلامية بهدف الاستيلاء على أراضيها وإقامة حدائق توراتية.

وعدّ المين عيسى، بناء المشاريع التهويدية في القدس بأنها تأتي في اطار مبرمج بهدف طمس الهوية الإسلامية وإقامة ما يسمى هيكل سليمان.

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