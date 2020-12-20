اقوى طريقة عمل كيكة الشتاء الشهية وسهلة التحضير

يبحث الأشخاص عن طريقة عمل كيكة الشتاء خلال هذه الفترة عبر محرك جوجل الشهير وخصص موقع فلسطين اليوم هذه المقالة عن طريقة عمل كيكة الشتاء وعن ابرز مكوناتها ويعد اعدادها في المطبخ سهلة للغاية ولا تحتاج إلى وقت كبير وعناء وهي أكلة مفضلة لكافة الفئات العمرية .

ويفضل كافة الناس تناول كيكة الشتاء مع الأصدقاء في المناسبات وفي العزائم وكذلك أفراد الاسرة على مائدة الطعام التي تجمعهم معًا .

وفي البداية سنتعرف على مكونات أو مقادير حلوى كيكة الشتاء وهي متوفرة في كافة الأسواق والمحلات التجارية ثم ننتقل إلى خطوات اعداد كيكة الشتاء عبر خطوات مرتبة وسهلة التطبيق ، تابع .

مكونات كيكة الشتاء :

5 حبات بيض

1/2 معلقه فانيلا

كوبين و نصف الطحين

1/2 كوب نشا

3 معالق صغيره بيكنغ بودر

رشه ملح

1/2 معلقه صغيره خل ابيض

كوب ونصف سكر

1/2 كوب حليب

1/2 كوب عصير برتقال

خطوات اعداد كيكة الشتاء :

أولاً: في الخطوة الأولى على الشخص أن يضع البيض و يتم خفقه جيداً الى ان يفتح لونه ثم نظيف الخل و الفانيلا ثم نضع جميع المكونات السائه بالتدريج ، وفي الخطوة الثانية يترتب عليك ان تنظف جميع المكونات الجافه بالتدريج الى ان تندمج جميع المكونات مع بعضها البعض .

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى ، يترتب على الشخص أن يضع خليط الكيك في قالب مدهون بزيت ثم نضع رشه طحين على الزيت .

ثالثًا: شغل الصوبة مسبقا ثم نضع قالب الكيك لمده ساعة.

رابعًا: وبعد ذلك يترتب بعد مرور ساعة ان نختبر استواء الكيك بالسكين انا دخلتها تحمير بالفرن دقيقه واحده لتحمر الوجه، ثم يتم التأكيد بالسكين من الحواف ليسهل قلبها ثم نقلبها بالطبق .

خامسًا : وفي آخر خطوة يترتب أن ينتظر الى ان يبرد الكيك ثم نقطع الكيك ، ونتنمى لكم طعامًا هنيئًا صحيًا .

وفي آخر المقالة الرائعة ندعوكم إلى قراءة كافة المقالات والتقارير حول طريقة عمل الحلويات والوجبات والعصائر الشهيرة الذي يفضل الأشخاص تناولها في المناسبات أو في جميع الأوقات .