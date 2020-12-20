صحة رام الله تعلن عن أمرًا هامًا بشأن مصابي كورونا في محافظة الخليل

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الاحد، عن أمرًا هامًا بشأن المصابين بفيروس كورونا في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وقال مدير صحة جنوب الخليل عفيف العطاونة: إن "50% من المصابين بالفيروس المتواجدين في المستشفيات بالخليل، موجودون على أسرة العناية المكثفة".

وأضاف العطاونة، أن 73 من مرضى كورونا موجودون في مستشفيي دورا والأهلي، منهم 36 مريض في غرف العناية المكثفة، و6 حالات أخرى موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.

وأكد مدير الصحة، لإذاعة صوت فلسطين، أن منحنيات الوبائية للإصابات تصاعد بوتيرة متذبذبة وآخذة في الصعود عموديا.

وأشار إلى أن الأسبوعين الماضيين شهدًا انتكاسات من ضمن الإصابات النشطة، فيما يحتاج عدد منها للدخول للمستشفيات والتوصيل بأجهزة التنفس الاصطناعي، نظرا لوجود أعراض شديدة عليها.

وأوضح العطاونة، المصابين المتواجدين في المستشفيات من مختلف الفئات العمرية وبعضهم ليس لديه أية أمراض مزمنة، ولم يعانوا من أمراض ولم يسجلوا كأصحاب مناعة ضعيفة.