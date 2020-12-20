تعرف خطوات التسجيل والشروط على منصة إحكام لتسجيل العقارات وأنواع الطلبات في السعودية

خصص موقع فلسطين اليوم مقالة بعنوان خطوات التسجيل في منصة إحكام لتسجيل العقارات و أنواع الطلبات بالمملكة العربية السعودية اليوم الاحد الموافق 20 ديسمبر 2020 ، وتزايدت عمليات بحث المواطنين السعوديين على موقع جوجل الشهير بشأن هذه الامر الهام ، في حين أكد السيد أمزة حمزة العكر ، أن إطلاق منصة إحكام للتسجيل العقاري في المملكة العربية السعودية يعد موضوعاً بحثياً مهماً خلال هذه الأوقات .

ولمعرفة خطوات التسجيل في منصة احكام لتسجيل العقارات وأنواع الطالبات بالسعودية ، تابع معنا في هذه المقالة ، علمًا أنه موعد إصدار المنصة ظهر اليوم اقترب 5 نقاط .من خلالها سيتمكن المواطنون الذين يمتلكون عقارات غير مسجلة من التسجيل بموجب القواعد والشروط الجديدة .

ونشير هنا إلى أن نائب محافظ الإدارة العامة للعقار يمكنه تزويد المواطنين بإثبات ملكية الأرض بشرط تقديم المستندات المؤيدة للملكية على منصة الإدارة العامة للعقار ، وفق الجهات الرسمية في السعودية التي تحدثت عن منصة احكام لتسجيل العقارات .

إليك أنواع طلبات التسجيل على منصة إحكام في السعودية :

وفي هذه المقالة سيتعرف المواطنين على أنواع طلبات التسجيل على المنصة ، وفق التالي :

أولاً: يشترط امتلاك العقارات للأشخاص الذين لديهم مبيعات أو إحياء قديم لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على إثبات الملكية في الفترة السابقة .

ثانيًا: الإجراءات المطلوبة لإتمام سندات الملكية الصادرة سابقاً .

ثالثًا: مطلوب مراجعة رسمية للحجج داخل وخارج الحرمين الشريفين .

رابط منصة احكام السعودية للعقارات :

ولدخول على رابط منصة احكام للتملك العقارات ( هــــــنا )

تعرف على موعد بداية تسجيل العقارات إلكترونياً عبر منصة احكام :

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل العقاري إلكترونيًا عبر منصة أحكام مساء اليوم الاحد في تمام الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويكون التسجيل العقاري الالكتروني من خلال إدارة أملاك الدولة .

شروط قبول طلب التملك العقاري في السعودية :

أولاً: أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442هـ الموافق 20-12-2020م.

ثانيًا: ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية.

ألا يكون العقار محلّ الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات .

ويشمل البند الثاني : حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة ، وفق ما أعلنت عنه الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة.

ثالثًا: ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ.

إليك قواعد التسجيل وقبول الطلب على منصة إحكام في السعودية :