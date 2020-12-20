قوات الاحتلال تنصب كاميرات مراقبة جديدة في محافظة الخليل

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، كاميرات مراقبة جديدة في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت عددًا من كاميرات المراقبة على الشوارع وفي محيط منازل المواطنين، في منطقة تل الرميدة، وقامت بتثبيت أبراج على أسطح المنازل، تمهيدا لتركيب كاميرات إضافية عليها.

سكان المنطقة، اعتبروا ذلك خرقًا لخصوصيتهم وانتهاكًا لحرمات منازلهم، إذ تتمكن الكاميرات من مراقبة الأشخاص والمنازل على مدار الساعة، ما يقيد حركتهم وتنقلهم.

وتأتي إجراءات قوات الاحتلال ضمن الضغط على سكان المنطقة ودفعهم لترك منازلهم وممتلكاتهم، بهدف توسيع رقعة الاستيطان.

يشار إلى أن عشرات المستوطنين شنوا أمس، هجوماً على منازل المواطنين في تل الرميدة بحماية قوات الاحتلال.