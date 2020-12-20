إليك موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر ديسمبر 2020 ، حيث تزايدت بحث المستفيدين أو الاسرة الفقيرة من المنحة القطرية 12-2020 على محرك جوجل الشهير لمعرفة الموعد فيما تقدم الدوحة مساعدات مالية وإنسانية وبناء مشاريع اغاثية لسكان قطاع ، في إطار الخروج من الأزمة المالية الصعبة الناجمة عن حصار الاحتلال الإسرائيلي .

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على وضع موعد صرف المنحة القطرية 12-2020 حتى يتمكن كافة المستفيدين من فحص أسماؤهم من ضمن الأسماء الذين سيستفيدون من المنحة الجديدة من أجل الحصول على الـ 100 دولار .

ويستفيد من المنحة القطرية ديسمبر 2020 قرابة الـ 100 ألف أسرة فقيرة ، إذ تقدم اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة برئاسة السفير القطري د. محمد العمادي مساعدات مالية وأخرى مشاريع إنسانية منذُ عام 2018 بالتزامن مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي محافظات غزة الخمس .

وتعتبر وزارة الاتصالات والمعلومات في غزة الجهة المسؤولة عن نشر رابط المنحة القطرية 12-2020 وذلك عبر موقعها الرسمي الالكتروني ويكون فحص الأسماء من خلال رقم الهوية وسنة الميلاد .

وبسبب تفشي فيروس كورونا داخل المجتمع ، تحرص اللجنة القطرية على تنفيذ الإجراءات السلامة والوقائية أثناء استلام منحة 100 دولار في جميع فروع البريد .

تعرف على الفئات المستفيدة من مساعدات المنحة القطرية ديسمبر 2020 :

وحددت اللجنة القطرية الفئة المستفيدة من المنحة القطرية شهر نوفمبر 2020 السابقة وعددهم 100 ألف أسرة ، وفق التالي :

أولاً: من استلم أقل من 15 مرة .

ثانيًا: من استلم 15 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين.

متى موعد صرف المنحة القطرية شهر 12 ديسمبر 2020 :

ونؤكد لحضراتكم أن اللجنة القطرية لم تصدر بيانًا أو تصريحًا بشأن موعد صرف المنحة القطرية شهر ديسمبر 2020 حتى صدور هذا التقدير .

وندعوكم إلى متابعة المقالات التي ننشرها بخصوص هذا الامر ، حال نشرت وزارة الاتصالات والمعلومات بغزة رابط المنحة القطرية 12-2020 سنقوم برفع الرابط هنا .

هل هناك فئات جديدة على المنحة القطرية ١٠٠ دولار لشهر ديسمبر 2020 :

https://paltoday.ps/ar/post/393101