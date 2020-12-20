نيابة غزة تصدر اجراءاتها لتحقيق الامن والاستقرار خلال 24 ساعة

أصدرت النيابة العامة بغزة، اليوم الاحد، الموجز اليومي لإجراءات النيابة العامة لتحقيق الامن والاستقرار في جميع محافظات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت النيابة العامة، أنها نفذت على مستوى محافظات قطاع غزة بفتح تحقيق فى311 قضية، على النحو التالي :

لم يسجل اي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

15 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي .

296 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأكدت على أنها ستخذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، مشيرةً إلى أنها عمدت إلى توقيف 41 متهم على مختلف القضايا المذكورة.

وشدّدت على أنها ستستمر بالإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.