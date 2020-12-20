"كورونا فلسطين".. تسجيل 24 حالة وفاة و1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الاحد، تسجيل 24 حالة وفاة و1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع محافظات الوطن، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن الوزارة سجلت 12 حالة وفاة في الضفة الغربية "نابلس 2، الخليل 2، جنين 1، رام الله 2، طوباس 2، سلفيت 2، بيت لحم 1 "، إضافة إلى 12 حالة وفاة في قطاع غزة.

وبيّنت الكيلة، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (31)، نابلس (151)، ضواحي القدس (33)، الخليل (190)، طولكرم (77)، جنين (133)، بيت لحم (65)، سلفيت (24)، رام الله (135)، قلقيلية (15)، أريحا (13)"، قطاع غزة (560).

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (24)، نابلس (88)، ضواحي القدس (0)، الخليل (192)، طولكرم (103)، جنين (227)، بيت لحم (165)، سلفيت (37)، رام الله (107)، قلقيلية (90)، أريحا (7)"، قطاع غزة (478).

وأكدت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 81.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وقالت الوزيرة: إن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (24)، نابلس (88)، ضواحي القدس (0)، الخليل (192)، طولكرم (103)، جنين (227)، بيت لحم (165)، سلفيت (37)، رام الله (107)، قلقيلية (90)، أريحا (7)"، قطاع غزة (478)".

وأضافت الكيلة، إلى وجود 133 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 35 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغت اعداد المرضى في العناية المكثفة 133شخصًا، والمرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 35 حالة.

وذكرت أن عدد الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة خلال 24 ساعة الماضية في محافظات الوطن، بلغت 4954 فحص مخبري.