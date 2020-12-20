الاحتلال يواصل أعمال تجريف وتخريب في مقبرة "الشهداء" بالقدس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أعمال التجريف والتخريب في مقبرة الشهداء، في الجزء الشرقي من المقبرة اليوسفية في مدينة القدس المحتلة، بدعم من حكومة بنيامين نتنياهو..

وقال رئيس لجنة المقابر الإسلامية مصطفى أبو زهرة: إن "بلدية الاحتلال بالقدس تواصل أعمال الحفر والتجريف في مقبرة الشهداء، والتي تضم رفات شهداء من الجيشين العراقي والأردني".

وأوضح أبو زهرة أن جرافات بلدية الاحتلال اقتحمت المقبرة وشرعت بأعمال التجريف، ضمن أعمال الاحتلال في حفر لصالح "مسار الحديقة التوراتية".

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت سور المقبرة والدرج في المدخل المؤدي إليها مطلع الشهر الجاري.

وتقع مقبرة اليوسفية شمال مقبرة باب الرحمة وبمحاذاة سور القدس الشرقي، وتتعرض منذ سنوات الى هجمة "إسرائيلية" وحفريات، وصلت إلى مداميك أثرية قريبة من عتبة باب الأسباط.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال تسعى إلى طمس ملامح الهوية الفلسطينية، في إطار تزيف الحقائق التاريخية عن أصول الشعب الفلسطيني.