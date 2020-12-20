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إصابة مواطن جراء اعتداء مستوطنين عليه في الاغوار الشمالية

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 13:09 - 20 ديسمبر 2020
قوات الاحتلال ومستوطنين يعتدون على المواطنين في الضفة المحتلة (ارشيف) قوات الاحتلال ومستوطنين يعتدون على المواطنين في الضفة المحتلة (ارشيف)
تقارير
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أصيب صباح اليوم الاحد، مواطن فلسطيني جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين "الإسرائيليين" عليه في منطقة الاغوار الشمالية شرق الضفة المحتلة.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بإصابة المواطن هلال دراغمة في الراس، بعد اعتداء مستوطنين عليه وعلى الرعاة في منطقة عين الحلوة.

وأوضح دراغمة، إلى أن المستوطنين يلاحقون الرعاة ويعتدون عليهم بشكل شبه يومي في الأغوار الشمالية، إلى جانب تنفيذ حكومة الاحتلال هجمات واسعة ضد السكان بهدف تهجيرهم وإفراغ الأغوار.

وفي الخليل، اعتدت مجموعة من المستوطنين على مزارعين في قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل.

وتأتي هذه الاعتداءات، ضمن سلسلة من الهجمات التي ينفذها المستوطنين بدعم من حكومة بنيامين نتنياهو، في إطار تضيق الخناق على السكان وتهجيرهم، لصالح التوسع الاستيطاني.

 

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