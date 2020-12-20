الاحتلال يصيب شاباً برصاص الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من بلدة عنبتا شرق طولكرم، كما وأصابت شابًا آخر بقنبلة غاز بوجهه في جنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عنبتا شرق طولكرم، واعتقلت الشاب مهند حماد (19 عاما) بعد أن داهمت منزله، والشاب زيد أسعد فقها (19 عاما) بعد استدعائه من قبل مخابرات الاحتلال.

وفي جنين، أصيب شاب فلسطيني، بقنبلة غاز مسيل للدموع، أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تواجده على الشارع الالتفافي شمال شرق المدينة.

وقالت مصادر محلية إن الشاب جهاد خالد أبو مراد (21 عاما) من قرية عرانة، أصيب بقنبلة غاز في وجهه، أثناء توجهه إلى عمله وتواجده على الشارع الالتفافي شمال شرق جنين.

وأفادت الطواقم الطبية أنها نقلت الشاب أبو مراد إلى مستشفى جنين الحكومي، لتلقي العلاج، فيما وصفت حالته بالمتوسطة والمستقرة.