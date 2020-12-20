صحة غزة: لا مضاعفات بين للأطفال الصغار المصابين بفايروس كورونا حتى اللحظة

أكد د. معتصم صلاح رئيس متابعة العزل المنزلي بوزارة الصحة بغزة اليوم الأحد 20/12/2020 ، ان أي شخص تظهر عليه أي أعراض تنفسية يجب التعامل معه على أنه مصاب بكوفيد 19 .

وبين د. صلاح خلال تصريحات لإذاعة الاقصى انه لا مشكلة للأم المرضعة المصابة في استكمال الرضاعة مع ضرورة الالتزام الكامل بالعزل وعدم الاختلاط حتى لا تنقل العدوى للآخرين.

وأشار انه حتى اللحظة فايروس كورونا لم يسجل أي مضاعفات للأطفال الصغار في قطاع غزة.، مشدداً على ضرورة ان يقوم الشخص المصاب بعزل نفسه في غرفة مستقلة وبداخلها دورة مياه وحمام ومتوفر بداخلها كامل أدوات التعقيم.

وقال انه يجب أن تكون غرفة العزل جيدة التهوية ومعرضة للشمس وتكون مريحة ومجهزة بأدوات شخصية ، داعياً إلى الإلتزام بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامة أمر مهم للحد من نقل العدوى.