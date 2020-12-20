ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

يدخل اليوم الأحد 20/12/2020، ثلاثة أسرى فلسطينيين أعوامًا جديدة في الأسر داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت إذاعة الأسرى المحلية، أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، يدخلون أعواما جديدة في الأسر، وهم:

الأسير أحمد خالد داوود حامد (44 عامًا)، والأسير مؤيد شكري عبد الحميد حماد (43 عامًا) من مدينة رام الله، وهما محكومان بالمؤبد مدى الحياة، ومعتقلان منذ عام 2003، وأمضيا 17 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير حسين سليمان حسين الزريعي من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

يذكر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال مئات الآلاف من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وسط ظروف صحية ومعيشية صعبة للغاية، خاصةً مع انتشار فيروس كورونا.