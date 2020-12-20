إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لمدن الضفة واعتداءات المستوطنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأحد 20/12/2020، اقتحامات ومداهمات لمناطق متفرقة من الضفة المحتلة، كما تواصلت اعتداءات المستوطنين، خاصة في محيط نابلس والخليل.

وشهدت العديد من مناطق الضفة سلسلة اقتحامات ومواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، تخللها إصابات بين المواطنين.

وأصيب المواطن ناصر محمد سمارة (ناصر الشيخ) برضوض مختلفة، جراء الاعتداء عليه من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال، أثناء تواجده في الاراضي القريبة بمنطقة الكنتري ببلدة حوارة جنوبي نابلس، وتم نقله إلى احد المراكز الطبية.

ورشق مستوطنون ليلا مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي جنوب نابلس. وكان شبان قد حطموا زجاج احدى مركبات المستوطنين قرب حوارة جنوبي نابلس.

وفي محافظة جنين اطلق مسلحون النار باتجاه حاجز الجلمة قرب جنين فيما شرعت قوات الاحتلال باعمال تمشيط، وداهمت محلات ومطاعم وورش مركبات، وشنت حملات تمشيط في المنطقة.

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء أمس، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

واندلعت مواجهاتٍ داخل قرية الطور في القدس المحتلة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت.

وبحماية جنود الاحتلال نفذ مستوطنون اعمال عربدة في حي تل ارميدة وشارع الشهداء وسط الخليل.