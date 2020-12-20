تعليق من داخلية غزة على مراسلة وزارة الاوقاف بشأن اعياد الميلاد

قال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم، إنه يجب "ألا تُحمّل المراسلة الداخلية لوزارة الأوقاف حول احتفالات (الكريسماس) أكثر مما تحتمل".

وأضاف في منشور عبر صفحته على الفيسبوك: أنه يجب ألا تحمل المراسلة أكثر مما تحتمل، بعد أن أوضح وكيل وزارة الأوقاف موقف الوزارة من الإخوة المسيحيين ومناسباتهم.

وتابع البزم: "قبل كل ذلك فإن المسيحيين في فلسطين هم جزء أصيل من شعبنا ويتمتعون بكافة حقوق المواطنة ولهم كامل الحرية في إقامة شعائرهم ومناسباتهم وأعيادهم، وقد دأبنا سنوياً في وزارة الداخلية على زيارة الكنائس في قطاع غزة، وتقديم التهنئة والتأكيد على حقوقهم كاملة، وضمانة كافة التسهيلات لإقامة تلك الأعياد والطقوس والشعائر الخاصة بهم".

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية، بغزة: بأننا "نحن على تواصل مستمر مع الكنائس في قطاع غزة، وإن كل من يحاول الاصطياد في الماء العكر لن يجني شيئاً من ذلك، وإن شعبنا - مسلمين ومسيحيين - سيبقى موحداً في مواجهة الاحتلال".