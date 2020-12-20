اليوم: بدء التطعيم ضد كورونا في "إسرائيل"

بدأت ما تسمى بوزارة الصحة "الإسرائيلية" صباح اليوم الأحد 20/12/2020، حملة بعنوان "لتيت كتيف" لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا، وستكون الطواقم الطبية والعاملين في قطاع الصحة، والمسنين أول من سيحصل على اللقاح.

وأفادت الوزارة، أن نحو 100 ألف من الطواقم الطبية والاسرائيليين تسجلوا للحصول على اللقاح، وينتظرون دورهم، وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة يولي إدلشتاين، من أوائل الذين حصلوا على اللقاح مساء السبت.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه وفقا للتقديرات فإنه حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ستتوفر في اسرائيل نحو 4 ملايين جرعة من اللقاحات، لكن لم يعرف إذا ما سيتم توفير اللقاحات لكافة الاسرائيليين خلال الفترة القصيرة، في حين أن موعد وصول الشحنة التالية للقاحات غير واضح حتى هذه اللحظة.