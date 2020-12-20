يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل اليوم الأحد 20/12/2020 ، الانخفاض ، ليستمر في الانخفاض لأدنى مستوى منذ أكثر من 10 أعوام .
انخفاض سعر صرف الدولار الامريكي يعود لانتشار فيروس كورونا والفترة الانتقالية لتسليم السلطات في الولايات المتحدة .
وجاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الأحد 20/12/2020 ، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الأحد 20/12/2020
شراء بيع
دولار/شيكل 3.2188 3.2853
دينار/شيكل 4.4893 4.6859
يورو/شيكل 3.8954 4.0577
دولار/دينار 0.7011 0.7170
يورو/دولار 1.2102 1.2351