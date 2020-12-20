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سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الأحد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:28 - 20 ديسمبر 2020
الدولار الدولار
تقارير
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يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل اليوم الأحد 20/12/2020 ، الانخفاض ، ليستمر في الانخفاض لأدنى مستوى منذ أكثر من 10 أعوام .

انخفاض سعر صرف الدولار الامريكي يعود لانتشار فيروس كورونا والفترة الانتقالية لتسليم السلطات في الولايات المتحدة .

وجاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الأحد 20/12/2020 ،  على النحو التالي:

 

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الأحد 20/12/2020 

شراء   بيع

دولار/شيكل   3.2188     3.2853

دينار/شيكل   4.4893     4.6859

يورو/شيكل    3.8954     4.0577

دولار/دينار    0.7011     0.7170

يورو/دولار    1.2102     1.2351

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