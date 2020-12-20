يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل اليوم الأحد 20/12/2020 ، الانخفاض ، ليستمر في الانخفاض لأدنى مستوى منذ أكثر من 10 أعوام .

انخفاض سعر صرف الدولار الامريكي يعود لانتشار فيروس كورونا والفترة الانتقالية لتسليم السلطات في الولايات المتحدة .

وجاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الأحد 20/12/2020 ، على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الأحد 20/12/2020

شراء بيع

دولار/شيكل 3.2188 3.2853

دينار/شيكل 4.4893 4.6859

يورو/شيكل 3.8954 4.0577

دولار/دينار 0.7011 0.7170

يورو/دولار 1.2102 1.2351