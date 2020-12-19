مانشستر سيتي ينتصر بشق الأنفس

حقق مانشستر سيتي فوزاً صعباً على مضيفه ساوثهامبتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول عن طريق الدولي الإنكليزي "رحيم ستيرلينغ" بعد تمريرة من "كيفين دي بروين" في الدقيقة 14.

ورفع "مانشستر سيتي" رصيده بهذا الفوز إلى 23 نقطة في المركز الخامس، وله مباراة مؤجلة.

وكان السيتي قد فشل في تحقيق الفوز في آخر مباراتين حيث تعادل مع كل من "مانشستر يونايتد" و"ويست بروميتش ألبيون".

وفي أعقاب ذلك تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 24 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.

بدوره كان "ليفربول" قد اكتسح مضيفه "كريستال بالاس" بسباعية نظيفة في افتتاح منافسات الجولة، معززاً صادرته.