أسعار الذهب اليوم الاحد 20-12-2020 في مصر

شهدت اسعار الذهب في مصر تغيرات اليوم الاحد بعد تراجع بقيمة جنيهين، ليهبط جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 823 إلى 821 جنيها للجرام، عقب تراجع الذهب العالمي من 1890 إلى 1881 دولارا للأونصة حتى صياغة التقرير.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

الذهب عيار 18 سجل 703 جنيهات

الذهب عيار 21 سجل 821 جنيها

الذهب عيار 24 سجل 938 جنيها

الجنيه الذهب 6568 جنيها

أوقية الذهب 1881 دولارا

وحقق الذهب ارتفاعات كبيرة هذا الأسبوع ومكاسب بالجملة على المستوى العالمي، وكذلك المحلى في مصر، في ظل أجواء متوترة عالميا في الشأن الاقتصادي، والذى يلقى بظلاله على أسواق المعادن الثمينة والعملات وأسواق الأسهم.

في سوق الصاغة بدأ الذهب هذا الأسبوع بسعر تراوح بين 800 إلى 802 جنيه، ورغم أنه سعر مرتفع نسبيا، إلا أن باقي أيام الأسبوع شهدت ارتفاعات متتالية جعلت الذهب يرتفع تقريبا 19 جنيها، وهذه الارتفاعات بالطبع تؤثر في حركة البيع والشراء، فكلما حدثت زيادة في أسعار الذهب كلما تأثرت القدرات الشرائية للمستهلكين في أسواق الصاغة، وكلما تراجع الذهب إلى مستويات مطلع هذا العام، كلما تشهد حركة البيع عودة لنشاطها مرة أخرى.

المستهلك يبحث عن شراء الذهب بسعر مناسب حتى يتمكن من تحقيق الأرباح، لكن البعض يرى أن ارتفاع الذهب يزيد من النشاط البيعي في سوق الصاغة بمصر، وهذا حدث فعليا خلال الارتفاع التاريخي أغسطس 2020، بعد أن سجل الذهب 900 جنيه للجرام لأول مرة، وشهدت الأسواق عمليات بيع كبيرة بهدف جنى الأرباح بعد صعود الذهب لمستويات تاريخيه، لم يتم تسجيلها في أي وقت مضى.

وبلغت أسعار الذهب ذروة الأسبوع الخميس الماضي إذ ضغط إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق بشأن تحفيز مالي في الولايات المتحدة على الدولار، بينما تلقى المعدن الأصفر المزيد من الدعم بفضل تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لحين تعافى الاقتصاد، وهذا أول سبب في ارتفاع الذهب.