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اللجنة التنفيذية تؤكد التزامها بما أقره اجتماع الأمناء العامين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 22:58 - 19 ديسمبر 2020
اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير
تقارير
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شددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم السبت على ضرورة الالتزام الكامل من قبل الفصائل كافة بما أقره اجتماع الأمناء العامين بتاريخ (3/9/2020)، وما جرى التأكيد عليه في لقاء اسطنبول بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع.

جاء ذلك في أعقاب ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مقره بمدينة رام الله.

وأوضحت اللجنة، أنها قررت تشكيل لجنة تحضيرية من أعضائها للتحضير لعقد اجتماع للمجلس المركزي، ودراسة الوقت المناسب لانعقاده، بأسرع وقت ممكن.

وأشارت أن القيادة الفلسطينية ستعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة، إذا ما نفذت الإدارة الأميركية الجديدة ما أعلنته من إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ورفض الضم والاستيطان وإعادة المساعدات و دعم الأونروا وحل الدولتين، والعمل مع المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام.

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