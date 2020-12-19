إصابة مستوطن رشقاً بالحجارة جنوب نابلس

أصيب مساء اليوم السبت مستوطن "صهيوني" إثر رشق مركبته بالحجارة بالقرب من مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر إعلامية عبرية بأن المستوطن أصيب بعد أن اخترقت الحجارة التي ألقاها شبان فلسطينيون زجاج سيارته وأصابته بجراح.

بدورهم أفاد شهود عيان بأن حالة من الاستنفار شهدها الطريق الاستيطاني المعروف باسم طريقة "يتسهار" في أعقاب إلقاء الحجارة تمثل بتواجد العديد من الجيبات لقوات الاحتلال.

وفي أعقاب ذلك نصبت قوات الاحتلال حاجزاً طياراً على ما يعرف باسم دوار يتسهار لإيقاف المركبات الفلسطينية والتدقيق في البطاقات الشخصية للمواطنين.

ويشار أنه تتعرض بلدات وقرى جنوب نابلس ولا سيما "مادما" و"بورين" و"عصيرة القبلية" و"عوريف" و"حوارة"، إلى اعتداءات مستمرة من قبل مستوطني يتسهار الذين يمارسون العربدة بشكل شبه يومي بحق السكان هناك.

وتنطلق من مستوطنة يتسهار أكثر الهجمات عنفاً بحق المواطنين في قرى نابلس وشكّلت المستوطنة حاضنة لما يعرف بـ"فتيان التلال"، وهي مجموعة من المستوطنين ارتكبت عدة جرائم من بينها حرق عائلة دوابشة وقتل المواطنة عائشة الرابي وحرق مساجد ومركبات، وخطّ شعارات عنصرية على جدران المنازل.