أخصائية روسية: الفيروسات تعشق الفيتامينات .. فتوخى الحذر

قالت مديرة مركز تصحيح المناعة ليودميلا لابا، إن تناول الفيتامينات عشوائيا يشكل خطورة أثناء الإصابة بالأمراض الفيروسية، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن تناول الفيتامينات، يجعل العدوى أقوى فقط، ولا يسرع من عملية الشفاء.

ووفقا لها، لا يجوز كذلك للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي، أن يتناولوا الفيتامينات دون مراجعة طبيب مختص.

وقالت: "الفيروسات تحب الفيتامينات. إذا مرض الإنسان، فأنا أعتقد أنه لا داعي لتناوله الفيتامينات على الإطلاق، لأننا بذلك ندعم المرض، لأن الفيروسات تحصل على الطاقة من الفيتامينات. وبالطبع، هذا ينطبق أيضا على فيروس كورونا".

وأشارت لابا إلى أن، تناول الفيتامينات عنصر مهم في الوقاية من الأمراض، بما في ذلك فيروس كورونا، وكذلك مرحلة مهمة في استعادة الجسم للياقته بعد الشفاء.