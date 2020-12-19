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سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الاحد 20/12/2020

  • فلسطين اليوم - تركيا
  • 22:25 - 19 ديسمبر 2020
سعر الليرة التركية مقابل الدولار سعر الليرة التركية مقابل الدولار
تقارير
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سجل سعر صرف الليرة التركية اليوم الاحد 20/12/2020 ارتفاعاً أمام الدولار واليورو والذهب.

وجاء سعر صرف الليرة التركية كما يلي الآن:

- الدولار الأمريكي = 7,6292 ليرة للبيع

شراء = 7,6281 ليرة

 

- اليورو = 9,3591 ليرة للبيع

شراء = 9,3461 ليرة.

 

- الليرة التركي مقابل الليرة السورية

كل ليرة تركي = 368 ليرة سوري للمبيع

شراء 363 ليرة سوري.

 

أسعار الذهب في تركيا:

 

سعر غرام الذهب عيار 24 هو 457,84

سعر غرام الذهب عيار 22 هو 422,21

سعر غرام الذهب عيار 21 هو 403.53

سعر غرام الذهب عيار 18 هو 346,92

سعر غرام الذهب عيار 14 هو 269,58

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