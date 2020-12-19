سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الاحد 20/12/2020

سجل سعر صرف الليرة التركية اليوم الاحد 20/12/2020 ارتفاعاً أمام الدولار واليورو والذهب.
وجاء سعر صرف الليرة التركية كما يلي الآن:
- الدولار الأمريكي = 7,6292 ليرة للبيع
شراء = 7,6281 ليرة
- اليورو = 9,3591 ليرة للبيع
شراء = 9,3461 ليرة.
- الليرة التركي مقابل الليرة السورية
كل ليرة تركي = 368 ليرة سوري للمبيع
شراء 363 ليرة سوري.
أسعار الذهب في تركيا:
سعر غرام الذهب عيار 24 هو 457,84
سعر غرام الذهب عيار 22 هو 422,21
سعر غرام الذهب عيار 21 هو 403.53
سعر غرام الذهب عيار 18 هو 346,92
سعر غرام الذهب عيار 14 هو 269,58