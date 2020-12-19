أردوغان: تركيا متمسكة بحقوقها السيادية ولن تخضع لأحد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت أن:" بلاده متمسكة بحقوقها السيادية دوما، ولن تخضع لأحد إطلاقا"، مشددا في ذات الوقت على أن بلاده مستعدة للحوار.

وأضاف: "عازمون على أن نثبت للجميع أن تركيا دولة لا تتردد في استخدام حقوقها السيادية أبدا، وأن قلوبنا وأبوابنا مفتوحة لكل من يريد الحوار والاتفاق معنا بناء على أسس عادلة".

وأوضح أردوغان قائلاً: "كما أقول لكل من يسعى لإخضاع تركيا باستخدام لغة التهديدات، والعقوبات والنفاق والمؤامرات والحيل، سنخيب آمالكم دوما".

وأشار إلى أن بلاده أصبحت أكثر استقطابا للمستثمرين الأجانب مع استمرار إنشاء البنى التحتية اللازمة كي تكون البلاد أقوى وأكثر ازدهارا.

ولفت أردوغان بقوله "كلما ازدادت قوة الاستقلال السياسي والاقتصادي لبلادنا، كلما تجاوزنا العقبات التي تعترضنا بسهولة أكبر".