مسؤول "إسرائيلي": "إسرائيل" منفتحة على تعاون عسكري مع حلفائها في الخليج

قال "موشيه باتيل" رئيس منظمة "الدفاع الصاروخي" بجيش الاحتلال الاسرائيلي أمس الجمعة، :"إن "إسرائيل" منفتحة على فكرة الانخراط في تعاون عسكري مستقبلي مع أحدث حلفائها العرب في الخليج لمواجهة نفوذ إيران في المنطقة والمساعدة في استقرار الشرق الأوسط".

وأكد باتيل أن "هناك الكثير من الفوائد فيما يتعلق بتبادل تكنولوجيا الصواريخ بين إسرائيل وحلفائها الجدد في الخليج".

وأوضح أنه "يجب مناقشة الموضوع والموافقة عليه من قبل إسرائيل والولايات المتحدة أولاً"، معتبراً أنه لا ينبغي توقع "تقدم ملموس في المستقبل القريب".

يذكر أن الإعلام العبري كشف في 23 تشرين ثاني/نوفمبر عن رحلة سرية إلى السعودية أقلعت من مطار "بن غوريون"، وقالت إن "نتنياهو" وبرفقته رئيس الموساد التقيا ولي العهد السعودي في مدينة نيوم السعودية بحضور وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو".