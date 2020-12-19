الصحة: أي مصاب يجب أن يعزل نفسه عن أفراد الأسرة

أوضح رئيس متابعة العزل المنزلي بوزارة الصحة بغزة د. معتصم صلاح، أنه جرى اتخاذ قرار العزل المنزلي يوم 12 نوفمبر، للتخفيف على المنظومة الصحية في ظل ارتفاع أعداد المصابين.

وقال صلاح في حديث لإذاعة صوت القدس، مساء اليوم السبت، إن المعيار لتحديد العزل داخل مرافق الصحة، تتمثل في التاريخ المرضي للمصاب خاصة إن كان من أصحاب الأمراض المزمنة، وحالته الصحية غير مستقرة وتظهر عليه أعراض خطيرة.

وأضاف، في اليوم الثاني يتم المتابعة والاتصال على الفئة العمرية الكبيرة في السن (أكثر من 50 عاما) والمرضى أصحاب السجلات المرضية، مع التركيز عليهم أثناء الزيارات الميدانية.

وأشار إلى أنه خلال اليومين الماضيين؛ جرى تحويل ما يقرب من 30 حالة للمستشفى وذلك بسبب ظهور أعراض خطيرة تتمثل في نقص الأوكسجين فهو يستوجب متابعة صحية.

وأوضح أن أخطر العلامات التي يتعرض لها المصابين، الكحة المستمرة وضيق في التنفس، فهي إشارة على انخفاض الأوكسجين.

ولفت إلى وجود لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لمتابعة العزل المنزلي، وفي حال تبين عدم التزام أحد المصابين، يتم إرسال مذكرة؛ ومباشرة يتخذ إجراءات عزل أو اعتقال بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار إلى أن هناك جزء من المواطنين المعزولين، يعتقدون أنه لا مشكلة بالاختلاط مع باقي أفراد الأسرة، الأمر الذي يرفع أعداد المصابين بين أفراد العائلة.

وشدد صلاح على أن المطلوب من المصاب أن يعزل نفسه عن باقي أفراد الاسرة خاصة كبار السن والمرضى، والتعامل بحذر شديد مع الأدوات الصحية ومخلفات الطعام والشراب.