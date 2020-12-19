السماك: حكومة اشتية تعمل على أذية قطاع غزة

قال موسى السماك نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، أن حكومة رام الله برئاسة محمد اشتية تعمل جاهدة على أذية قطاع غزة ولا توفر الحد الأدنى من مستلزمات القطاع وتعمل على مبدأ المناكفة مع غزة.

وأكد السماك في حديث لإذاعة الأقصى المحلية، أن غزة لا تأخذ نصيبها من فرص العمل والادوية وصناديق الاستغاثة التي تصل حكومة اشتية.

وأوضح، أنه لا يوجد أي تنسيق بين حكومة غزة وحكومة رام الله وفي أفضل حالتها تكون بين المدراء العامون لتسيير بعض الخدمات.

وأشار إلى أن حكومته في غزة استطاعت أن تحافظ على جودة الخدمات المقدمة في ظل التحديات الجسيمة وخاصة زيادة عدد السكان الكبير جدًا. لافتاً إلى أنه كان هناك تطور كبير في العمل الحكومي وتحول جزء كبير منه إلى محوسب.

ونوه إلى أن الحكومة في غزة استحدثت المجلس الاقتصادي ولجنة السياسات والتخطيط وتعمل على تطوير الحوسبة الحكومية.

ولفت إلى أن الحكومة في غزة وضعت جملة من المبادئ للعام 2021: المواطن أولاً، تحسين جودة الاداء الحكومي، استنهاض الكادر الحكومي، ونطمح أن يكون عام الاصلاح والتطوير المؤسسي.

وأشار إلى أنه تم العمل حثيثاً لتطوير العمل على صعيد عدة قطاعات أهمها: قطاع الأمن والحكم الرشيد وقطاع التنمية الاقتصادية وقطاع التنمية الاجتماعية وقطاع البنية التحتية.

وأكد أن شعار "المواطن أولا" هو المحرك الأساسي للعمل الحكومي خلال العام القادم 2021م.