عباس يترأس اجتماعا لمنظمة التحرير في رام الله

أكدت مصادر صحفية مساء اليوم السبت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يترأس هذه الساعة اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مقره بمدينة رام الله.
مختص اقتصادي يقدم نصائح مهمة للمواطنين في ظل انخفاض الدولار مقابل الشيكل
12:56 - 12 ديسمبر 2020
12:56 - 12 ديسمبر 2020
17:21 - 13 ديسمبر 2020
07:37 - 17 ديسمبر 2020
07:25 - 13 ديسمبر 2020
00:05 - 11 ديسمبر 2020
00:01 - 17 ديسمبر 2020
23:53 - 14 ديسمبر 2020
00:22 - 13 ديسمبر 2020
00:00 - 18 ديسمبر 2020
00:08 - 14 ديسمبر 2020
00:05 - 07 ديسمبر 2020
11:40 - 17 ديسمبر 2020
23:57 - 18 ديسمبر 2020
23:59 - 15 ديسمبر 2020
00:13 - 10 ديسمبر 2020
13:31 - 06 ديسمبر 2020
01:06 - 10 ديسمبر 2020
09:55 - 11 ديسمبر 2020
12:02 - 07 ديسمبر 2020
11:32 - 14 ديسمبر 2020
14:51 - 14 ديسمبر 2020
15:30 - 13 ديسمبر 2020
19:19 - 10 ديسمبر 2020
09:42 - 15 ديسمبر 2020
13:46 - 17 ديسمبر 2020
10:46 - 17 ديسمبر 2020
15:03 - 16 ديسمبر 2020
01:38 - 16 ديسمبر 2020
19:12 - 10 ديسمبر 2020
14:02 - 16 ديسمبر 2020