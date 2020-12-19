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عباس يترأس اجتماعا لمنظمة التحرير في رام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 20:30 - 19 ديسمبر 2020
الرئيس محمود عباس الرئيس محمود عباس
تقارير
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أكدت مصادر صحفية مساء اليوم السبت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يترأس هذه الساعة اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مقره بمدينة رام الله.

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