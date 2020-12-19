ثنائية "سواريز" تعزز صدارة "أتلتيكو مدريد" للدوري الإسباني

عاد المهاجم الأوروجوياني "لويس سواريز" لممارسة هوايته في هزّ الشباك، فسجّل ثنائية ل "أتلتيكو مدريد" الذي خرج فائزا على "ألتشي" 3-1 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني ليعزز صدارته.

ورفع "أتلتيكو" رصيده الى 29 نقطة من 12 مباراة مقابل 26 "لريال سوسييداد" الثاني من 14 والذي يلتقي "ليفانتي" لاحقا ومثلها "لريال مدريد" من 13 مباراة وسيلعب الاخير ضد "إيبار" الأحد.

وجاء هدف "سواريز" الأول عندما تابع كرة عرضية للظهير الإنجليزي "كيران تريبيير" والثانية من كرة مماثلة للجناح البلجيكي "يانيك كاراسكو" ليرتقي إلى صدارة ترتيب الهدافين متساويا مع مهاجم "ريال سوسييداد" "ميكل أويارسابال" و"ياجو اسباس" من "سلتا فيجو" برصيد 7 اهداف.

وقلص الأرجنتيني "لوكاس بويه" الفارق للفريق الصاعد هذا الموسم إلى مصاف أندية النخبة من كرة رأسية، لكن "دييجو كوستا" العائد من إصابة حسم النتيجة في صالح فريق العاصمة من ركلة جزاء.

وقد غاب "سواريز" عن الملاعب في الفترة من منتصف نوفمبر إلى الخامس من ديسمبر لإصابة بفيروس كورونا المستجد، غثر تواجده في صفوف منتخب الأوروجواي خلال النافذة الدولية.

وكان "سواريز" ولقبه "بيستوليرو" الذي سيحتفل بعيد ميلاده الرابع والثلاثين الشهر المقبل، سجل آخر هدف له في الدوري في 7 نوفمبر خلال فوز فريقه العريض على قادش برباعية نظيفة، وصام عن التهديف في ثلاث مباريات بعد عودته الى الملاعب لكن بفضل الثنائية التي سجلها اليوم رفع رصيده الى 150 هدفا في 200 مباراة خاضها في لا ليجا.

وعبّر "سواريز" عن غضبه الشديد من استبداله في المباراتين الأخيرتين لفريقه ضد "سالزبورج" النمسوي (2-صفر) في دوري أبطال أوروبا، ثم عندما اخرجه مدربه الأرجنتيني "دييجو سيميوني" من مباراة "الدربي" التي خسرها ضد "ريال مدريد" صفر-2 الأسبوع الماضي.