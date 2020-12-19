اعتقال ثلاثة شبان وإصابة رابع في جنين وقلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، ثلاثة شبان، خلال اقتحامها الحي الشرقي من مدينة جنين وقلقيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن المعتقلين في قليقيلية هم: يامن عتيق، وإبراهيم طاهر السعدي، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الطفل نبيل أبو حامد بعد الاعتداء عليه بالضرب قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.

كما أصيب شاب برصاص الاحتلال، قرب السياج الفاصل المقام على أراضي قرية العرقة، جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في ساقه، خلال مطاردة قوات الاحتلال له، نقل إثرها إلى المستشفى.

وشهد الحاجز مواجهاتٍ بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين.

وتشهد مدينة قلقيلية بشكل شبه يومي مواجهات مماثلة على حواجز الاحتلال التي تحاصرها وجدار الفصل العنصري الذي يفصلها عن الأراضي المحتلة عام 48.

ويستهدف الاحتلال قلقيلية لأنها أقرب مدينة في الضفة الغربية على الساحل الفلسطيني وانطلقت منها خلال الانتفاضات السابقة عشرات عمليات المقاومة التي أوجعت الاحتلال.

ولجأ الاحتلال إلى إنشاء طوق استيطاني حول مدينة قلقيلية، صادر من أجله مساحات واسعة من الأراضي، وشق الشوارع الاستيطانية التي تصل هذه المستوطنات بالداخل المحتل، على حساب الأراضي الزراعية، بغية قطع الطريق أمام أي توسع أفقي لها مستقبلًا.

ومنذ احتلال المدينة صودر ما يقارب (30 ألف دونم)، وهي أفضل الأراضي السهلية والخصبة، وأكمل الاحتلال على أراضي المواطنين الجبلية من الجنوب والشمال والشرق بشق الطرق الالتفافية؛ لإقامة المستوطنات وتوسيعها.