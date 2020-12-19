ظهير: تمكنا من زيادة قدرة انتاج المختبر ل 3 آلاف فحص كورونا يوميا

أكد مجدي ظهير مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة مساء اليوم السبت أنه تمكنت الطواقم العاملة من زيادة قدرة انتاج المختبر المركزي بحيث يستطيع اجراء 3 آلاف فحص يوميا.

وقال ظهير:" إن عدد العاملين بالمختبر جرى رفهم لـ14 شخص"، مضيفا أن "التسجيل اليومي لعدد المصابين يصل لـألف شخص تقريبا يوميا".

وأوضح أن العدد الذي يسجل للاصابات لا يعكس العدد الحقيقي ، لافتا إلى أن من 8-10 آلاف حالة تحتاج لفحص تقريبا.

ونوه ظهير إلى أن هناك حالات مصابة لا تظهر عليها الأعراض، بحيث ان 40% من الأشخاص المصابون لا تظهر عليهم الأعراض لكن يكونوا سببا لنقل العدوى..

وأضاف قائلاً :"نجحنا في تعظيم قدرة القطاع الصحي باستيعاب هذه الحالات"، مشيراً ألي أنه يتوقع ازدياد عدد الحالات خلال الأيام القليلة القادمة.