ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

40% من المصابون لا تظهر عليهم الأعراض

ظهير: تمكنا من زيادة قدرة انتاج المختبر ل 3 آلاف فحص كورونا يوميا

  • فلسطين اليوم - قطاع غزة
  • 19:01 - 19 ديسمبر 2020
مجدي ظهير مجدي ظهير
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد مجدي ظهير مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة مساء اليوم السبت أنه تمكنت الطواقم العاملة من زيادة قدرة انتاج المختبر المركزي بحيث يستطيع اجراء 3 آلاف فحص يوميا.

وقال ظهير:" إن عدد العاملين بالمختبر جرى رفهم لـ14 شخص"، مضيفا أن "التسجيل اليومي لعدد المصابين يصل لـألف شخص تقريبا يوميا".

وأوضح أن العدد الذي يسجل للاصابات لا يعكس العدد الحقيقي ، لافتا إلى أن من 8-10 آلاف حالة تحتاج لفحص تقريبا.

ونوه ظهير إلى أن هناك حالات مصابة لا تظهر عليها الأعراض، بحيث ان 40% من الأشخاص المصابون لا تظهر عليهم الأعراض لكن يكونوا سببا لنقل العدوى..

وأضاف قائلاً :"نجحنا في تعظيم قدرة القطاع الصحي باستيعاب هذه الحالات"، مشيراً ألي أنه يتوقع ازدياد عدد الحالات خلال الأيام القليلة القادمة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات