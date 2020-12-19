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سفيرة ابو ظبي للامم المتحدة تشعل الشموع احتفالا بعيد "الحانوكاه" اليهودي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:28 - 19 ديسمبر 2020
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قدمت سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمس الجمعة، التهنئة لكل اليهود في العالم بمناسبة الـ"حانوكاه" و قامت باشعال الشموع فوق مكتبها.

وشكرت الدبلوماسية لانا زكي نسيبة الإماراتية نظيرها "الإسرائيلي" جلعاد إردان والبعثة الدبلوماسية "الإسرائيلية" إلى الأمم المتحدة على دعوتها للمشاركة في إحياء هذا العيد الديني اليهودي، كما وجهت تحية إلى "الطائفة اليهودية المتنامية في الإمارات العربية المتحدة" بهذه المناسبة التي تأتي في ظروف "خاصة" هذا العام.

وكان جلعاد إردان قال أمس الجمعة، في رسالة وزعها على الصحفيين بمقر الأمم المتحدة، إن "سفراء الإمارات والبحرين والسودان والمغرب لدى الهيئة الأممية قد احتفلوا معه بهذا العيد الديني السنوي".

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