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9 قتلى اثر حريق شب في مستشفى تركي مخصص لمصابي كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:20 - 19 ديسمبر 2020
حريق في مستشفى تركي حريق في مستشفى تركي
تقارير
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم جراء حريق نشب في غرفة العناية المركزة المخصصة للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى بمدينة غازي عنتاب جنوب البلاد.

وأكد مستشفى جامعة SANKO في بيان له، أن الحادث المأساوي وقع صباح اليوم السبت بسبب عطلة في نظام خاص بالإمداد بالأكسجين.

وتمكن طاقم المستشفى ورجال الإطفاء من السيطرة على الحريق خلال فترة قصيرة، لكنه أودى بأرواح هؤلاء المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 56 و85 عاما.

وأوضح بيان المستشفى أن أحد الضحايا توفى خلال نقله إلى مستشفى آخر.

وأكد البيان نقل 14 مريضا آخرين كان يخضعون للعناية المركزة إلى مستشفيات أخرى، مشيرا إلى أن تحقيقا بدأ في الحادث.

 

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