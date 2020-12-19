الوزير مجدلاني: صرف شيكات الشؤون الاجتماعية غداً الأحد

أعلن وزير التنمية الاجتماعية برام الله، أحمد مجدلاني مساء اليوم السبت أنه سيتم الإعلان عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية يوم غد الاحد.

و كان مفوض عام وزارة التنمية الإجتماعية في المحافظات الجنوبية لؤي المدهون اكد انه سيتم صرف مستحقات الشؤون الإجتماعية قبل نهاية ديسمبر الجاري؛ لكن لم يتم تحديد تاريخ محدد بعد.

ويستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية 71 ألف مستفيد في قطاع غزة، و39 ألف مستفيد في الضفة المحتلة بقيمة مالية إجمالية تقدر بــ 130 مليون شيكل، وتتراوح المخصصات لكل عائلة ما بين 750 إلى 1800 شيكل للدفعة الواحدة كل 3 أشهر.