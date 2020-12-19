المدهون يكشف عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

أكد مفوض عام وزارة التنمية الإجتماعية في المحافظات الجنوبية لؤي المدهون انه سيتم صرف مستحقات الشؤون الإجتماعية قبل نهاية ديسمبر الجاري؛ لكن لم يتم تحديد تاريخ محدد بعد.

و اوضح المدهون في حديث له عبر اذاعة القدس اليوم السبت أن وزارة التنمية الإجتماعية أنهت دراسة ملفات المواطنين المسجلين على برنامج الحماية الإجتماعية، وتم رفعه لوزارة المالية لاستكمال الإجراءات.

و اشار الى أن الحالات التي يتم حجبها من الشؤون الإجتماعية؛ تكون بسبب تكوين ايجابي قد حصل للأسرة بالتالي تصبح غير مستفيدة، وذلك نتاج بحث ميداني، مقابل ذلك يتم اضافة حالة أخرى تستحق، في إطار مبدأ العدالة الإجتماعية.

و اضاف: "لا يوجد عمليات حجب عشوائي، والوزارة لديها باحث اجتماعي يقوم بتدقيق الحالات، ولكن هناك مواطنين يحتالوا على النظام الالكتروني من خلال تزوير بعض المعلومات المدخلة".

و كشف المدهون بأنه تم ادراج مئات الأسماء من الموظفين أصحاب الدخل المتدني يعيلون (أفراد من ذوي الاحتياجات خاصة) وذلك خلال الدورات السابقة، وهي من الحالات الاستثنائية.

و في سياق آخر، اشار المدهون الى أن وزارته عملت على توزيع مبلغ 1200 شيكل لعدد 2600 عائلة مدرجة على برنامج الحماية الإجتماعية وهي الأشد فقراً.

و اكد أن برنامج الحماية الإجتماعية للمواطنين يستمر لمدة 10 شهور قابلة للتمديد، اما اللاجئين لمدة 5 شهور قابلة للتمديد- واغلبها عائلات نووية "ممتدة".

و قال المدهون بأن الظرف المالي الصعب ومضايقات الاحتلال الصهيوني وجائحة كورونا، أسباب أعاقت الوزارة عن الصرف في الموعد المحدد كل 3 شهور.